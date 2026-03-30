Famalicão: 365 Running Project foi a 3ª melhor equipa na Milha Urbana de Vizela

A equipa famalicense 365 Running Project subiu ao terceiro lugar do pódio coletivo, na Milha Urbana de Vizela que marcou o arranque do Circuito Regional de Milhas da Associação de Atletismo de Braga, no último sábado.

Na vertente feminina, destaque para a vitória de Ana Freitas e o terceiro lugar de Ana Carneiro no escalão F50. Sandra Castro foi segunda em F35.

No setor masculino, Renato Oliveira ficou na segunda posição em M40 e Rui Silva em terceiro lugar no escalão M35.

Representada por dez atletas, a equipa demonstrou o seu espírito de superação, numa prova que contou também com a participação de atletas provenientes de escolas de atletismo.