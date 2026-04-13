Concelho, Desporto

Famalicão: 365 Running Project impõe-se em Vizela

A equipa 365 Running Project destacou-se no Trail Rota do Bolinhol, em Vizela, com bons resultados individuais e um coletivo no Trail Sprint, confirmando a qualidade do grupo.

Na prova, que decorreu este domingo, Marko Santos conquistou o 1.º lugar da classificação geral, sendo também o melhor atleta no escalão M35.

No setor feminino, Sandra Castro foi 7ª da classificação geral, vencendo ainda o escalão F35; Andreia Rocha conquistou o 1.º lugar no escalão F40, enquanto Paula Barbosa subiu ao 3.º lugar do pódio no escalão F35.

Pedro Oliveira garantiu o 3.º lugar no escalão M40, e Renato Oliveira ficou muito perto do pódio com um 4º lugar no mesmo escalão. Já Bruno Esteves contribuiu para o resultado coletivo.

Importa, ainda, salientar que a 365 Running Project é constituída exclusivamente por atletas amadores, que, no entanto, têm vindo a destacar-se na modalidade, tanto em provas de estrada como em trail, no panorama local, regional e nacional. E os resultados alcançados em Vizela são mais uma prova do excelente trabalho desenvolvido pela equipa.

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Famalicão: Freguesia de Vermoim já tem programa para o 25 de Abril

As comemorações do 25 de Abril na freguesia de Vermoim terão música de intervenção, piquenique, oferta de bolo e porto de honra, animação musical com os Amigos do Moinho e insufláveis para os mais pequenos.

Tudo isto no Parque de Penelas, desde a manhã, às 9h30, com o hastear da bandeira, até ao final da tarde. «Contamos com a presença de todos para, em conjunto, celebrarmos esta data histórica que marcou o nosso país», desafia a Junta de Freguesia.

Famalicão: Despiste em Seide faz um ferido

Uma pessoa ficou ferida na sequência de um despiste na Rua de Sampaio, em Seide.

O alerta foi dado por volta das 15h40 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: “Anda Daí” do PCP resgata memórias e permite partilha de experiências

A terceira sessão do ciclo “Anda Daí”, promovida pelo Partido Comunista Português, possibilitou a partilha de experiências e o diálogo entre gerações; permitiu não só recuperar histórias e vivências, mas também refletir sobre as transformações verificadas ao longo do tempo e os problemas que persistem. Foi, também, uma oportunidade para a reflexão crítica.

O PCP garante que esta edição permitiu tornar público um conjunto significativo de registos do vasto arquivo da organização concelhia, que retratam diferentes períodos da vida social, política e laboral do concelho e do país.

Na perspetiva do PCP, a iniciativa reforça «a importância da preservação da memória histórica enquanto instrumento de consciência social e intervenção cívica».

Paralelamente, o “#3 Anda Daí” manteve a sua dimensão de debate informal, abordando questões centrais como «o aumento do custo de vida, os baixos salários, a precariedade laboral e o acesso à habitação, reafirmando o compromisso do PCP com a defesa dos direitos dos trabalhadores e das populações».

A “#4 Anda Daí” será no dia 2 de maio, dedicada ao tema da Segunda Guerra Mundial, onde serão abordadas as suas principais causas e consequências, numa perspetiva de análise histórica e reflexão.

Famalicão: Dois pódios para a 365 Running Project no Regional de 10 000 metros

Três atletas da 365 Running Project participaram, no passado sábado, no Campeonato Regional de 10 000 metros da Associação de Atletismo de Braga.

No Estádio 1º de Maio, Rita Cruz foi segunda da geral feminina (47’29’’), seguida de Angélica Rocha que foi terceira (48’43’’) e venceu no escalão F40.

Sérgio Peixoto foi oitavo da geral, cumprindo a distância em 34’30’’, um novo recorde pessoal.

Famalicão: PS saúda nova ala no Hospital, mas lamenta falta de estacionamento

O Partido Socialista manifestou satisfação pelo início da construção do novo edifício de internamento pediátrico da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, em Famalicão, uma «obra extremamente importante para melhorar a oferta de serviços de saúde e a qualidade de vida de todos os famalicenses». Contudo, realça que os funcionários e utentes ficam com menos espaço para estacionamento. Por isso, os socialistas fizeram uma proposta à Câmara para que colaborasse no sentido de proporcionais mais estacionamento, sugerindo o parque de estacionamento junto à Câmara ou a criação de um parque provisório num terreno na parte de trás do Hospital.

Eduardo Oliveira, vereador e presidente do PS Famalicão, lamenta que a proposta socialista, apresentada na última reunião de Câmara, não tenha sido aceite por Mário Passos. O parque da Casa das Artes, sugerido pelo edil como alternativa, não agrada aos socialistas, porque consideram-no a uma grande distância do Hospital.

Apesar de reconhecerem que a obra não é da responsabilidade do município, os socialistas lamentam o que chamam «falta de sensibilidade» do presidente do executivo municipal.

Famalicão: PAN quer concelho livre de herbicidas pela defesa da biodiversidade

PAN defende que Vila Nova de Famalicão deve declarar o concelho promotor da biodiversidade. De tal forma, enviou uma recomendação ao executivo municipal nesse sentido.

A porta-voz, Catarina Rocha, recorda o programa recente, intitulado “Polinizadores em Ação” e que entronca com a abolição dos pesticidas/herbicidas nas freguesias. Alega que existem alternativas ao uso de químicos para controlo de ervas.

Sobre os polinizadores, Catarina Rocha diz que é uma medida que faz parte do Plano Nacional de Restauro da Natureza tendo como objetivo contribuir para a meta europeia de inverter o declínio dos polinizadores até 2030.

O PAN Famalicão refere que «está em causa é a conservação e a sustentabilidade das espécies que desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, e na resiliência dos territórios, nomeadamente a preservação das zonas húmidas, altamente necessárias para a saúde e bem-estar de toda a população».

Foto arquivo