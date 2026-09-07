No último fim de semana, a 365 Running Project participou no Penacova Trail do Centro, uma prova integrada no circuito Best Trails Series, organizado por Carlos Sá.

No sábado, Marko Santos ficou em terceiro lugar no Prólogo, de apenas dois quilómetros, onde cada segundo conta.

No domingo, Luís Gonzaga competiu na distância de 46 quilómetros e terminou na terceira posição em M40. No Trail Sprint de 18 quilómetros, Cristina Oliveira foi a segunda mais rápida no escalão F40.

Com a presença de vários atletas a 365 Running Project conquistou uma vitória coletiva no Trail Sprint de 18Km.