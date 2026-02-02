Famalicão: 365 Running Project tem uma corrida semanal para todos

A 365 Running Project abriu a prática de atletismo a todos os interessados, independentemente da experiência. A “Run & Chill Famalicão” é uma corrida semanal, cuja primeira edição decorreu no passado sábado e terá lugar todas as terças-feiras, às 19h30, a partir do Parque da Devesa. O objetivo «é criar um momento regular de prática desportiva acessível, informal e inclusiva, promovendo hábitos de vida saudáveis e o convívio entre atletas».

Excecionalmente, o “treino” inaugural decorreu nas instalações da empresa ROQ, em Oliveira de São Mateus, que se associou ao evento e ofereceu uma t-shirt comemorativa a todos os participantes. A primeira “Run & Chill” contou, ainda, com o apoio da Água Monchique e da Pastelaria Don Marco, num evento totalmente gratuito, com pequenos “miminhos” oferecidos aos participantes.

O presidente da equipa e da Associação 365 Running Project, Bruno Esteves, defende que «correr não é apenas competição; é partilha, convívio e promoção do bem-estar físico e emocional».

Com esta iniciativa, a 365 Running Project reforça o seu compromisso com a promoção do desporto, da saúde e da coesão social no concelho de Vila Nova de Famalicão, convidando todos os interessados a juntarem-se a este movimento onde correr e relaxar andam de mãos dadas.