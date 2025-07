Famalicão: 365 Running Project vence Trail Solidário de Ribeirão

Com o propósito de que «nenhuma criança deve ser deixada para trás», o PS apresenta o “Espaço+Inclusivo», um projeto que contempla o reforço das equipas educativas com educadores especializados, terapeutas, psicólogos e assistentes técnicos qualificados; a criação de salas de recurso e a disponibilização de materiais pedagógicos adaptados para facilitar a aprendizagem; a oferta de atividades extracurriculares inclusivas, como desporto adaptado, oficinas de expressão artística e utilização de tecnologia acessível; a implementação de ementas alimentares supervisionadas por nutricionistas, com apoio direto nas refeições; e o estabelecimento de parcerias com instituições locais como a AFPAD, APPACDM e ACIP, bem como com entidades nacionais e europeias ligadas à inclusão.

Segundo o candidato do PS, trata-se de uma «iniciativa ambiciosa e realista que visa garantir uma resposta integrada às necessidades de crianças e jovens com deficiência ou necessidades educativas especiais (NEE), promovendo o seu bem-estar, desenvolvimento e inclusão plena nas escolas e na sociedade», esclarece Eduardo Oliveira.

O PS desenha a proposta em três fases – diagnóstico, projeto-piloto e expansão concelhia. Já tem identificadas as fontes de financiamento, que vão do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), Fundo Social Europeu (FSE+), programa Erasmus+, Fundação Calouste Gulbenkian, programa BPI/Fundação “la Caixa”, bem como recursos próprios da Câmara Municipal, através de orçamentos participativos ou planos de educação municipal. Também está previsto o envolvimento de empresas locais, no âmbito da responsabilidade social corporativa.

«Vamos tratar a inclusão com seriedade, planeamento e humanidade. Este projeto é sobre garantir direitos, não favores, e está pronto para ser implementado», sublinha Eduardo Oliveira.