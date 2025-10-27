Famalicão: 365 Running Projet vence coletivamente Bairro Run Fest

A 365 Running Project conquistou, este domingo, o primeiro lugar coletivo na Bairro Run Fest, prova que reuniu cerca de 350 participantes.

Em destaque, no setor feminino, Ana Freitas foi terceira da geral, vencendo o escalão F50, enquanto Cristina Oliveira terminou na 7ª posição da geral, garantindo o 2º lugar no escalão F45.

Marko Santos foi 5º classificado da geral e 2º no escalão M35, seguido de Sérgio Peixoto, que terminou em 6º lugar da geral e 3º do mesmo escalão. Zé Silva foi 8º da geral e o 3º no escalão sénior, e Pedro Silva, que vestiu pela primeira vez a camisola da 365 Running Project, completou a prestação coletiva na 24ª posição da geral, sendo 5º em seniores.

Este conjunto de resultados individuais foi determinante para a vitória coletiva.

Os mais jovens da equipa também marcaram presença, participando na corrida dos 1000 metros. Destaque para João Esteves vencedor no escalão infantil; e para Maria Inês, segunda em benjamins B Feminino. Benedita Santos foi sexta em benjamins A.