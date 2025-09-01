Famalicão: 365 Running Projet vence Trail Feira das Cebolas

A 365 Running Project venceu coletivamente o Trail Curto e o Trail Longo da Feira das Cebolas, 8ª prova do Campeonato Concelhio de Trail que se disputou no passado domingo.
Além das vitórias alcançadas coletivamente, destaque, no Trail Curto para a prestação de Ana Freitas e Sandra Castro, que venceram os seus escalões, F50 e F35, respetivamente; Zé Luís foi 3.º no escalão sénior e Luís Gonzaga 3.º no escalão M35.
No Trail Longo, referência para o 2.º Lugar de Pedro Oliveira M40, e a 3ª posição, F40, de Angélica Rocha.
Pelo clube participaram, ainda, Armando Rodrigues, Marko Santos, Sérgio Peixoto e Zé Silva, que contribuíram para os resultados coletivos alcançados pela Associação de Desporto e Aventura 365 Running Project.