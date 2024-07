Famalicão: 39ª Feira de Artesanato e Gastronomia acontece de 30 de agosto a 8 de setembro

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão tem em curso várias intervenções em arruamentos do concelho que vão proporcionar melhorias ao nível das condições de circulação, acessibilidade e segurança para condutores e peões.

Com as várias obras, algumas já concluídas e outras ainda a decorrer ou por iniciar, a autarquia investe cerca de 3,5 milhões de euros na melhoria das acessibilidades em todo o território.

A reparação da EM 572, desde a EN204 até à Rua N. Sra. de Fátima, no Louro; a reparação da EM 574, na Avenida de São Pedro, em Pedome; a pavimentação da Rua São Cristóvão, em Pedome e Oliveira Santa Maria; a beneficiação da Avenida 25 de Abril, em Oliveira Santa Maria; a construção de uma nova rotunda na Avenida dos Descobrimentos e a beneficiação da Avenida de França, na União de Freguesias (UF) de Famalicão e Calendário; a retificação da Rua da Ribeira (EM 510), em Castelões; a pavimentação da Travessa de São Claúdio, na UF de Antas e Abade Vermoim, a renovação do pavimento da Rua das Paradas, na freguesia de Vilarinho das Cambas, a beneficiação da EM 562, desde a rotunda até à Rua dos Caçadores, em Nine; a beneficiação do pavimento nas Avenidas do Altinho e N. Sra. Da Conceição, na UF de Arnoso e Sezures e a retificação da via entre a Rua de Santa Marta com a Rua da Torre e a Rua de Laborins, em Joane, estão neste leque de empreitadas promovidas pela Câmara Municipal.

Para além destas intervenções a cargo do município, a autarquia tem ainda apoiado várias obras na área das acessibilidades que são promovidas pelas juntas de freguesia.

É o caso do alargamento da Rua Padre António do Xisto, em Requião – 1.ª Fase; da pavimentação da Rua Nova dos Bicos, em Cruz; da pavimentação da Travessa e Avenida de Cambães, na Lagoa; da pavimentação de parte da Rua do Picoto, em Gavião; a requalificação do pavimento na Rua da Autarquia e Rua Nova do Souto, em Vermoim; o alargamento e construção de baía de estacionamento na Rua do Ribeirinho, em Seide, a pavimentação da Rua da Couta e Travessa Nova do Altinho, na UF de Arnoso e Sezures; a pavimentação da Rua João Alves de Sá e Travessa Clemente Lopes, no Louro; o alargamento da Rua das Cavadas – 1.ª fase, em Lousado; o alargamento e pavimentação da Rua Fonte das Lágrimas, em Ribeirão; a pavimentação da Rua de São Tiago e Rua do Cerco, em Ribeirão; o reperfilamento da Rua Santa Cruz de Coimbra, em Oliveira Santa Maria; a requalificação da Rua Engenheiro Pinheiro Braga, em Arnoso Santa Eulália, a pavimentação da Rua do Monte, em Bente; a pavimentação de parte da Rua das Caseiras, em Oliveira Santa Maria, a requalificação do separador central e construção do parque de estacionamento da Rua da Indústria, em Vilarinho das Cambas; a pavimentação das ruas da Campa, José Correia Machado e Rua da Escola, em Castelões; a pavimentação da Rua da Quinta e Rua da Maruja, em Fradelos; a pavimentação da rua Penedo da Moura, em Mogege; a pavimentação da Rua do Sol, Rua Sol Nascente e Travessa do Sol Nascente, em Requião; a requalificação da Rua Sem Saída e Rua Padre Abílio Teixeira, em Ribeirão; a pavimentação de parte da Rua das Castanheiras, em Gondifelos e a repavimentação da Rua das Portas e Rua do Ribeiro, em Ruivães.

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos vê este conjunto de obras como “muito importantes”. “Pequenas grandes obras que vão melhorar significativamente o estado das acessibilidades no concelho beneficiando quem cá reside, quem nos visita e quem cá trabalha”.