Famalicão: 4 MENS atuam este sábado em Outiz

Famalicão: Dia do Autarca celebrado com jogo de futebol e almoço de convívio

No passado sábado, os autarcas do concelho reuniram-se para mais um momento de convívio antes do habitual período de férias.

O Dia do Autarca começou no Complexo Desportivo de Ribeirão, com um jogo de futebol dirigido pelo árbitro famalicense João Pinheiro, seguindo-se o habitual almoço e convívio entre os membros do executivo municipal e os autarcas de freguesia. Este momento de comunhão decorreu no Parque de Lazer de Vilarinho das Cambas, onde não faltou a tradicional sueca, o jogo da malha e as conversas à mesa. «São momentos como este que promovem a união entre todos aqueles que diariamente trabalham para o desenvolvimento do nosso concelho», mencionou Mário Passos. O presidente da Câmara Municipal acrescentou que o convívio «é uma iniciativa que incentiva à criação de laços e troca de ideias».

O Dia do Autarca, promovido pela Câmara Municipal, é celebrado desde 2015 e decorre anualmente durante o mês de julho. O próximo encontro será no decurso da Feira de Artesanato e Gastronomia, no habitual jantar dos autarcas famalicenses.