Famalicão: 4 Mens dão concerto na festa a S. Miguel

A festa a S. Miguel, em Jesufrei, tem como cabeça de cartaz o grupo 4 Mens, cuja atuação está marcada para as 22h30 do dia 4 de outubro. O programa festivo concentra-se naquele fim de semana, mas já no dia 14 de setembro, às 12 horas, há porco no espeto (no local e take way) e, às 15 horas, decorre o bazar de oferendas. No dia 29 do mesmo mês, às 19h15, celebra-se eucaristia.

Depois, no dia 4 de outubro, além de outras atividades, às 19h15, celebra-se eucaristia; às 21h30, atuação do humorista João d´Antas, seguida do concerto dos 4 Mens. Depois de uma sessão de fogo, há música com o Dj Muka.

No dia 5, às 10h30, eucaristia; 14h30, a fanfarra dos escuteiros vai buscar os juízes da festa; 15h30, início de atos religiosos; 17 horas, sorteio de rifas; 17h15, atuação do Grupo Infantil e Juvenil de Santiago de Gavião.

Famalicão: Câmara vai ser mais dura com os comerciantes que não limpem o recinto da feira

A Câmara Municipal de Famalicão vai implementar medidas para tornar o recinto da feira semanal mais limpo após o seu fecho, às quartas-feiras.

A primeira, já na próxima semana, será a colocação de uma rede ao longo do curso do rio para impedir que o lixo, nomeadamente plásticos, seja arrastado pelo vento até à água.

Este assunto foi abordado na reunião de Câmara desta quinta-feira, antes da discussão dos temas da agenda. O vereador socialista Sérgio Cortinhas colocou algumas questões ao presidente da Câmara sobre o lixo que se acumula após o uso do recinto por parte dos feirantes. Quis saber porque é que os comerciantes não fazem limpeza, se não há medidas punitivas para os incumpridores ou prémios para os que limpam. Perguntou quando é que os serviços municipais do ambiente começam a higienizar o recinto. Sobre esta limpeza, recordou um vídeo (divulgado pelo PAN) que mostra um colaborador municipal a limpar o recinto e vê-se algum lixo a passar para a margem do rio.

Tanto o presidente da Câmara, Mário Passos, como o vereador do Ambiente, Hélder Pereira, lamentam que o recinto da feira semanal não fique limpo como era suposto após o mercado semanal. Isto apesar da existência de contentores para a separação do lixo e das campanhas de sensibilização junto dos vendedores.

Como há feirantes que não cumprem, e a Câmara reconhece que não são todos, estão a ser preparadas medidas mais punitivas. Uma delas é a colocação de barreiras nos portões para impedir a entrada livre, ou seja, o acesso far-se-á por cartão. Quem não cumprir não terá acesso. Segundo o vereador do Ambiente, esta medida deverá estar em funcionamento no início do próximo ano.

Sobre o vídeo, o vereador informou que o funcionário municipal garantiu que, depois de varrer, apanhou o lixo que caiu na margem. Hélder Pereira também referiu que a limpeza começa logo que todos os feirantes estejam fora do recinto e que não há compasso de espera.

Famalicão: Gustavo e Mathias de volta à Seleção sub-21

Gustavo Sá e Mathias de Amorim fazem parte da primeira convocatória de Luís Freire na seleção portuguesa de sub-21. Os dois médios do FC Famalicão foram chamados para os jogos com Azerbaijão (5 de setembro) e Escócia (9 de setembro), do Grupo B da fase de qualificação para o Europeu do escalão.

Recorde-se que em junho passado, os dois jogadores estiveram ao serviço da equipa portuguesa no Europeu da categoria.

Famalicão: Eduardo Oliveira quer horário alargado e reforço da segurança na estação de comboios

O candidato do PS à presidência da Câmara Municipal quer o alargamento do horário da porta principal e bilheteira da estação de comboios de Vila Nova de Famalicão, até às 23 horas, bem como o reforço de segurança durante 24 horas.

Eduardo Oliveira considera que encerrar a porta principal da estação pelas 20h30 «é fechar portas a quem precisa dela. Além disso, as pessoas sentem-se inseguras e desprotegidas num espaço que tem pouca vigilância».

Em comunicado, o candidato aponta que os «jovens que estudam fora, as mulheres e homens que trabalham fora do concelho, merecem regressar a casa com tranquilidade, com dignidade e com segurança».

Famalicão: Já há programação do Cineclube para setembro… e outubro

A programação do Cineclube de Joane para o mês de setembro começa na próxima quinta-feira, 4 de setembro, com a exibição de “Cão Preto”, de Guan Hu, filme estreado no Festival de Cinema de Cannes, com o prémio “Un Certain Regard”.

No dia 11, pode ver “Marcello Mio”, de Christophe Honoré. Uma comédia dramática que acompanha um verão da vida de Chiara, filha do lendário actor italiano Marcello Mastroianni e da francesa Catherine Deneuve.

“Bird”, de Andrea Arnold, pode ser visto no dia 18. Este filme esteve em competição pela Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Para a noite do dia 25, na sessão Já Não Cinéfilos, é exibido o filme “Rosa de Areia”. É o último filme de António Reis, concluído cerca de dois anos antes da sua morte, num trabalho co-assinado com Margarida Cordeiro.

Para outubro, sempre à quinta-feira e às 21h45, no pequeno auditório da Casa das Artes, a programação contempla “Tardes de Solidão”, “Hanami”, “Verdades Difíceis” e “Breves Encontros”.

 

Famalicão: Mais de duas centenas de jovens em situação de exclusão tiveram as suas férias de verão

Entre junho e agosto decorreu o “Eurobairro – Tempos de Aventura”, um ambicioso programa de capacitação, educação não formal e inclusão de jovens em especial risco de exclusão. O projeto envolveu mais de 230 crianças e jovens dos complexos habitacionais sociais (Bétulas, Cal e Lameiras) e de Meães (Esmeriz), locais onde predominam comunidades de risco em Famalicão.

Das várias ações, realce para a Semana das Profissões e Campo de Formação e Trabalho, que decorreram no Gerês. Os participantes puderam enriquecer os seus conhecimentos sobre profissões, desmistificaram preconceitos, trabalharam as diferenças e refletiram sobre conceitos como a Educação para a Paz, Cidadania Global e a Igualdade de Género.

Para além destes encontros de trabalho e visitas de estudo, também foram desenvolvidas atividades de cariz recreativo, desportivo e cultural de forma a potenciar a dimensão intercultural, intergeracional, ecológica e social das comunidades envolvidas. Os pais, por seu turno, tiveram uma especial participação na cocriação de parte do programa.

Segue-se, de 1 a 6 de setembro, a iniciativa “Escolhas – Portas Abertas” em que se destaca, no dia 4, na Casa das Ideias da PASEC, o “Dia da Interculturalidade Eurobairro… por uma transição e regeneração das Comunidades!”.

A PASEC é a responsável pelo desenvolvimento deste programa que pretende capacitar a população juvenil em maior risco de exclusão (sobretudo jovens oriundos de minorias e etnias). A Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais acredita que sem este plano de ação, os jovens abrangidos não teriam qualquer resposta ao nível da educação não formal e ocupação de tempos livres durante as férias escolares de verão.

O projeto Eurobairro Underground E9G faz parte do Programa Escolhas, promovido pela Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, através do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. e é cofinanciado pelo Pessoas 2030, Portugal 2030 e União Europeia.

Famalicão: Suíça chama Roméo Beney

O jogador do FC Famalicão, contratado este verão, consta da convocatória da seleção sub-21 da Suíça. Roméo Beney foi chamado para a partida com a Estónia, jogo inaugural da fase de qualificação para o Europeu.. A partida, do Grupo C, está agendada para 5 setembro.

Da agenda da seleção suíça consta, ainda, um jogo de preparação, com a Albânia, no dia 8 de setembro.

No Famalicão, Roméo foi suplente utilizado nas duas primeiras partidas da I Liga. No jogo com o Gil Vicente, no domingo passado, o extremo não foi chamado aos convocados devido a uma lesão muscular.