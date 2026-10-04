A edição 40 do Rali de Famalicão começa no próximo sábado, 10 de outubro, e prolonga-se até ao início da tarde de domingo, quando serão entregues os prémios, cerimónia que vai decorrer no Central Park. Antes e ao longo de oito classificativas, incluindo a City Stage (Ribeirão-Central Park), as equipas vão andar por Arnoso Santa Eulália, Jesufrei, Lemenhe, Mouquim e Louro; Cabeçudos e Esmeriz; Ribeirão e União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário; Landim, Ruivães, Castelões e Mogege; Vilarinho das Cambas , Outiz, Cavalões e Fradelos, num total de 57,79 km cronometrados.

A prova conta para o Campeonato de Ralis do Norte, 2RM e feminino e os percursos são, na maioria, conhecidos dos pilotos, embora a organização, que pertence ao Team Baia, revele que haverá desafios e novidades.

A City Stage de 1,5 km é na noite do primeiro dia, no Central Park. Todos os pilotos a vão fazer, embora não seja pontuável. Também no Central Park estará uma funzone, com drift, kart cross, carros antigos, motards, música e outras formas de animação. «Sendo 40 anos, vamos fazer uma grande festa no Central Park», afirma Sérgio Aguiar, da organização Team Baia.

Sobre o rali, Aguiar frisa que a organização «vai demonstrar aos famalicenses que somos capazes de fazer mais um grande rali». O início da prova será junto à Praça-Mercado e a entrega de prémios está marcada para domingo, às 15 horas, no Central Park. As inscrições ainda decorrem, mas a organização espera chegar às cinco dezenas de pilotos. Tiago Reis, campeão nacional de todo-o-terreno, é uma das presenças confirmadas, ao volante de um Ford Escort Mk2.

A prova terá uma vertente solidária, a favor da menina Maria Luísa que sofre de uma doença rara. «Vamos ajudar e esperemos que a população também esteja sensível», afirmou Sérgio Aguiar. Uma última palavra para a segurança, com o alerta da organização e das forças de segurança de que o público deve obedecer a todas as indicações.

Com dezenas de pilotos, mais as equipas de apoio; com milhares de aficionados que vão acompanhar a prova ao longo do percurso, o Rali de Famalicão promete elevar o concelho e o desporto famalicense. É assim que o vereador Pedro Oliveira vê esta prova. «Projeta Famalicão, o desporto de Vila Nova e valoriza as nossas freguesias». A «importância da prova também se vê pela sua longevidade», adianta o autarca. «Só é possível porque temos no concelho muitos pilotos, muitos navegadores e muitos apaixonados pelo desporto automóvel», destaca. Pedro Oliveira considera que o facto de estar inserida no Campeonato Norte de Ralis e existir uma super especial noturna, em Ribeirão, são motivos extra para atrair mais pilotos e mais público. O resultado disto, segundo o autarca, são dividendos turísticos e económicos para o concelho, além da notoriedade desportiva.