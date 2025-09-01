Famalicão: 40 mil pessoas já passaram pela Feira de Artesanato e Gastronomia

A Câmara Municipal dá conta que nos primeiros três dias da Feira de Artesanato e Gastronomia passaram pelo certame mais de 40 mil visitantes. A primeira enchente verificou-se na tarde de domingo, dedicada ao folclore, com quase 23 mil visitantes.

Se os primeiros dias foram de grande afluência, até ao próximo domingo o programa promete trazer ainda mais visitantes. Esta terça-feira, dia 2, o palco é dos D.A.M.A, pelas 22h00; na sexta-feira, atua o rapper Dillaz e no sábado, dia 6, Quim Barreiros sobe ao palco principal do certame.

Nota, também, para a animação cultural diária: da Galiza para Famalicão, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre sobem ao palco a 4 de setembro, pelas 22h00, com Sérgio Mirra a animar o público uma hora antes. O fado ganha destaque esta quarta-feira, dia 3, com o 12.º Festival de Fado de Famalicão, a decorrer a partir das 21h00, com a presença da fadista Ana Sofia Varela e com o Concurso de Fado Amador, organizado pela ACAFADO – Famalicão. Joana D’Alma atua dia 5 de setembro, às 21h30, antes do concerto de Dillaz, e a TUSEFA – Tuna Sénior de Famalicão antecipa o concerto de Quim Barreiros, no dia 6.

O último dia da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão, 7 de setembro, ficará marcado pelo Festival de Cantadores ao Desafio, às 15h30, organizado pela Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense, seguido do concerto da Banda de Música de Riba de Ave, às 18h00.

A entrada no certame é gratuita e o funcionamento decorre no seguinte horário: segunda a quinta-feira das 18h00 às 24h00, sextas-feiras das 18h00 à 01h00, sábados das 15h00 à 01h00 e domingo das 15h00 às 24h00. O encerramento, no dia 7, está marcado para as 22h30.

«A nossa Feira é uma referência nacional. É atrativa, tem propostas muito diversificadas e um programa cultural muito convidativo», considerou o presidente da Câmara, Mário Passos, na visita que fez ao espaço no final da tarde do passado sábado. O autarca falou com visitantes e percorreu os cerca de 100 stands de artesãos, de produtores locais e nacionais – muitos a trabalhar e confecionar ao vivo no espaço – , e restaurantes.