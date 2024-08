Famalicão: 400 participantes de 6 países marcam presença no FAMAFOLK

Câmara de Famalicão responde a acusações do PS sobre saneamento: “Esta injustiça tem que ser desmascarada”

A Câmara de Vila Nova de Famalicão reagiu, esta sexta-feira às acusações do Partido Socialista sobre a gestão e os problemas da rede de saneamento.

O vereador do ambiente, Hélder Pereira, em declarações à imprensa, acusa o Partido Socialista de ter emitido um comunicado “injusto” e que não corresponde à realidade dos factos.

O responsável aproveitou o momento para dar mais explicações sobre os dois episódios relatados pelo Partido Socialista. Hélder Pereira refere que o episódio de transbordo que aconteceu em plena Praça Mouzinho de Albuquerque, durante as Festas Antoninas, teve acompanhamento da autarquia desde o primeiro momento, estando a decorrer obras nas proximidades para assegurar o normal funcionamento da rede. Na Urbanização das Lameiras, o vereador confirma a situação relatada pela oposição, no entanto, esclarece que o mesma se deveu à colocação de lixo que, com a força da água, foi transportado para a rede e levou ao entupimento.

Veja as declarações