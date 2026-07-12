Famalicão: 43 medalhas e o nadador mais pontuado

Drible é Agência do Ano em Design pelo 3º ano consecutivo

A Drible foi distinguida, na terça-feira, 8 de julho, em Lisboa, com os títulos de Agência do Ano em Design em Portugal, pelo 3.º ano consecutivo, e, pela segunda vez, Agência Lusófona em Design, na mais recente edição dos Prémios Lusófonos da Criatividade, onde arrecadou ainda 14 prémios, entre os quais 1 Ouro, 6 Pratas e 7 Bronzes, com projetos desenvolvidos nas áreas de branding, design corporativo, websites e e-commerce.

Os Prémios Lusófonos da Criatividade são um festival internacional sediado em Portugal e o único dedicado exclusivamente a premiar, homenagear e promover o melhor trabalho desenvolvido por agências, estúdios, produtores e profissionais dos mercados de língua oficial portuguesa.

Com este resultado, a Drible soma 32 prémios na edição 2025/2026 dos Prémios Lusófonos da Criatividade, juntando as 14 distinções do 3.º quadrimestre aos 18 prémios conquistados no 2.º quadrimestre.

Entre os projetos distinguidos, destaca-se o novo e-commerce da BOOMFIT, vencedor de Ouro na categoria de E-commerce, reconhecendo o trabalho desenvolvido pela Drible na criação de experiências digitais orientadas para performance e crescimento.

Na área do branding e design corporativo, os projetos desenvolvidos para a Cúmplice, IdealCrédito e Naipe arrecadaram Prata, enquanto Portfólio, Regente e Yokozuna conquistaram várias distinções de Bronze.

Também na área de websites, foram distinguidos os projetos desenvolvidos para a AE Minho e para a Oficina do Projeto, ambos premiados com Bronze.

“Mais do que o número de prémios, este reconhecimento valida uma forma de trabalhar. Procuramos desenvolver projetos onde estratégia, criatividade e execução caminham lado a lado para construir marcas e experiências digitais com impacto real”, refere a equipa da Drible.

Para a Drible, voltar a conquistar o título de Agência do Ano em Design em Portugal pelo 3.º ano consecutivo, ser distinguida, pela segunda vez, como Agência Lusófona em Design e somar 32 prémios ao longo desta edição anual dos Prémios Lusófonos da Criatividade representa o reconhecimento de uma abordagem assente na consistência, no rigor e na capacidade de desenvolver projetos reconhecidos entre os melhores do espaço lusófono.