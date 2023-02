Famalicão: 44 quadros bíblicos e 320 figurantes na Procissão dos Passos em S. Cosme

A Associação Famalicão em Transição organiza, no dia 25 de fevereiro, uma marcha de sensibilização pela proteção do Monte do Facho (Monte Santa Catarina), em Calendário. O ponto de encontro é no largo junto à capela de Santa Catarina, às 15 horas. Localização no Google Maps: https://goo.gl/maps/Cdv8RPYsqmxZCfGo6

O objetivo passa por mobilizar a comunidade em torno da proteção do Monte do Facho, conhecido como Monte de Santa Catarina.

Segundo a Associação em Transição, nos últimos meses, ocorreu «um crime ambiental gravíssimo, com o corte de uma extensa área florestal de 80 hectares, incluindo quase 300 sobreiros, um sem número de carvalhos e a destruição de habitats naturais, para a implantação de uma central fotovoltaica».

Em comunicado, a Associação Famalicão em Transição defende que a transição energética deve acontecer, mas «não com o sacrifício ambiental e ecológico do que mais devemos preservar, a nossa floresta, as áreas verdes, as árvores, o solo fértil, os ecossistemas naturais e a biodiversidade, sendo estes ativos valiosíssimos para a sustentabilidade que tanto se fala».

Segundo refere Gil Pereira, da direção da Associação Famalicão em Transição, «o que já aconteceu, de muito negativo, no Monte Santa Catarina não é irreversível e irreparável, e por isso, apelamos a toda a comunidade que se junte a esta ação de mobilização pública no terreno, para que conjuntamente se exija a proteção integral do Monte Santa Catarina e a regeneração das áreas já afetadas».