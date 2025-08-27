Famalicão: 470 lugares de estacionamento gratuito para apoio à Feira de Artesanato e Gastronomia

Famalicão: Sub-23 recebem Rio Ave esta quarta-feira
Na tarde desta quarta-feira, a equipa sub-23 do FC Famalicão recebe, às 16 horas, o Rio Ave. A partida da terceira jornada da série A da Liga Revelação joga-se no campo n.º 2 do Estádio Municipal e é de entrada gratuita para os sócios. O público paga 5 euros.
Com duas jornadas já realizadas, a formação famalicense ainda não pontuou, tal como os vilacondenses que têm um jogo a menos.
Famalicão: Equipa de futsal apresenta-se no Troféu Orlando Bastos
No próximo sábado, às 15 horas, o Pavilhão Municipal das Lameiras, recebe a quinta edição do Troféu Orlando Bastos de Futsal, que serve de apresentação aos sócios da equipa sénior do FC Famalicão que, esta época, vai disputar a Liga Placard.
O troféu, criado para homenagear o jogador de futsal que representava o SC Cabeçudense, e que faleceu de forma prematura, tem como convidado o Nogueiró/Tenões.
A entrada é livre.
Famalicão: CHEGA quer mais investimento e especialidades no hospital
O Chega Famalicão defende que o Hospital de Famalicão e o Hospital de Santo Tirso precisam «urgentemente de reforço de meios humanos, equipamentos e condições físicas»; que «é fundamental aumentar a capacidade de internamento, modernizar infraestruturas, garantir condições dignas para os doentes abandonados pelas famílias que acabam por ocupar vagas indefinidamente, e sobretudo dotar a unidade de especialidades críticas que salvam vidas». Acrescenta que os profissionais de saúde «têm dado provas de dedicação admirável», mas que isso, por si só, não é suficiente.
Além da reivindicação, o presidente do Chega e candidato à Câmara, Pedro Alves, critica o atual governo e os anteriores por «falha ao insistir em centralizar especialidades em vez de investir», na Unidade Local de Saúde do Médio Ave, «tornando-a mais completa e capaz de responder às necessidades reais da população»; isto porque considera que «a centralização apenas aumenta a insegurança de doentes e profissionais».
Esta tomada de posição, emitida em comunicado, surge na sequência de um problema de saúde do deputado do Chega, e candidato à Assembleia Municipal, João Pedro Castro, que teve de ser transferido para outro Hospital. «Este caso expõe de forma clara as fragilidades do nosso sistema de saúde, em particular da Unidade Local de Saúde do Médio Ave (ULSMAVE), que serve Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa», expõe Pedro Alves.
A direção concelhia do Chega diz ser «incompreensível que um centro hospitalar, com tamanha centralidade e abrangência populacional, continue sem acesso permanente a especialidades fundamentais, como cardiologia, oftalmologia ou otorrinolaringologia», principalmente aos fins de semana, feriados ou durante a noite, o que obrigará os doentes a serem transferidos.
O Chega não aceita que o argumento possa ser financeiro, alertando que também há custos significativos quando é necessário transferir os doentes para outros hospitais. «O que está em causa não são números, mas vidas humanas», sublinha.
«Até quando vamos permitir que a nossa saúde dependa da sorte e da boa vontade dos profissionais, em vez de depender de um sistema organizado, completo e justo?», interroga.
Famalicão: Um ferido em colisão entre carro e mota na freguesia da Lagoa
Uma pessoa ficou ferida, ao início da tarde desta terça-feira, na sequência de uma colisão entre um carro e uma mota, na freguesia da Lagoa, em Famalicão.
O sinistro aconteceu cerca das 13h20, na Avenida de Cambães e para o local foram acionados os B.V.Famalicão e Famalicenses.
A vítima, com ferimentos ligeiros, depois de socorrida no local foi transportada para o hospital de Famalicão.
A GNR tomou conta da ocorrência.
Famalicão: PSP deteve jovem que foi apanhado a fugir à lei duas vezes em poucas horas
A PSP de Vila Nova de Famalicão deteve um homem de 24 anos após este desrespeitar uma ordem policial. Momentos antes, o jovem tinha sido notificado da inibição de condução por um período de 12 horas, medida que acabou por ignorar.
A ação das autoridades resultou na detenção imediata do indivíduo, que vai agora responder pelo crime de desobediência qualificada.
Famalicão: Raul Pereira regressou à competição na Aves Especial Sprint
Após 11 anos de ausência, o piloto famalicense Raul Pereira voltou a competir. Ao volante de um Peugeot 106 GTI, participou na Aves Especial Sprint, prova que decorreu no início de agosto. Terminou no 11.º lugar da geral e 5.º da classe, resultados que considerou muito positivos.
«A primeira passagem foi difícil porque tive de me adaptar rapidamente às sensações do carro e do traçado, num curto espaço de tempo. Mas na segunda passagem a confiança já estava a surgir e conseguimos sempre melhorias substanciais nos tempos», descreve o piloto.
Na terceira e última passagem pelo traçado conseguiu o 3° tempo da classe.
«Foi, sem dúvida, um longo período sem sentir as sensações da alta velocidade. Tive muito tempo parado e vi nesta Especial a oportunidade de voltar ao ativo», revela, recordando as conquistas nos palcos internacionais da GT Academy em 2012 e o Abarth Make it Your Race 2013, em Monza onde conquistou um 3° lugar.
«Achei que era o momento de voltar a correr e com a ajuda dos meus Patrocinadores, conseguimos tudo o que era necessário para apostar neste regresso aos palcos do automobilismo. Foquei numa prova de formato mais compacto para ter novamente as sensações e a readaptação às condições da corrida», sublinha o piloto.
Raul Pereira está a analisar o regresso à competição na próxima época. «Estou a avaliar as hipóteses de conseguirmos até uma estreia, mas tudo precisa de ser considerado e ponderado. Os meus patrocinadores são fantásticos e têm sempre demonstrado confiança no meu potencial e trabalho. Por isso estarei focado em reunir condições para isso», afirma, agradecendo o apoio.