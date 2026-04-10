Famalicão: 4ª Mostra Desportiva da Associação de Moradores das Lameiras promove inclusão e espírito de comunidade

Na passada quarta-feira, 8 de abril, decorreu na Associação de Moradores das Lameiras a 4ª edição da Mostra Desportiva, um evento que reuniu diversas associações e coletividades com o objetivo de destacar o papel do desporto no desenvolvimento individual e coletivo.

Ao longo da tarde, as crianças e jovens tiveram a oportunidade de explorar diversas modalidades, usufruindo do contacto direto com novas práticas que contribuem para o seu desenvolvimento físico e social e para a promoção de hábitos de vida saudáveis.

O evento contou também com a participação do projeto municipal “Sons do Bairro” e a atuação de alunos da An-Dança – Conservatório de Dança de Famalicão.

O vereador do desporto, Pedro Oliveira, marcou presença no evento e destacou o papel da Associação de Moradores das Lameiras na mobilização de diversas coletividades em prol do desporto como ferramenta essencial na construção de uma sociedade mais justa e pacifica.

A Associação de Moradores das Lameiras ambiciona, na próxima edição da Mostra desportiva, agregar ainda mais instituições de forma a aumentar o impacto e alcance desta iniciativa junto da comunidade.