Famalicão: 4Mens dão concerto na festa a Nossa Senhora dos Remédios e Almas

As festividades em honra de Nossa Senhora dos Remédios e Almas, promovidas pela Confraria com o mesmo nome, em Calendário, terminam no próximo domingo. Do programa, para além dos vários momentos religiosos, realce para o espetáculo do grupo 4Mens, agendado para a noite do próximo sábado.

Até amanhã, sexta-feira, às 21h00, no salão paroquial, há recitação do terço, seguida de eucaristia com reflexão. No sábado, a partir das 8h30, o grupo musical Os Delaenses vai percorrer as ruas da freguesia; às 21h00, recitação do terço, seguida de procissão de velas acompanhada pelo Agrupamento de Escuteiros 291, com saída e entrada do salão paroquial; pelas 22h15, acontece o espetáculo musical do grupo 4Mens.

No domingo, às 8h30, missa dominical; pelas 9h00, entrada da Banda de Música de Riba de Ave; às 11h00, missa de festa solenizada; pelas 16h00, concerto da Banda de Música; às 16h30, recitação do terço, seguida da majestosa procissão em honra de Nossa Senhora dos Remédios, com andores e anjinhos, acompanhada pelo CNE-291 e Banda de Música; pelas 19h30, decorre o sorteio das rifas e encerramento das festividades.