Famalicão: 5ª noite do “X Vamos ao Teatro”

“Jardim Suspenso”, assim se chama a última obra de arte de Charters de Almeida em espaço público. A mesma está em Famalicão, desde esta segunda-feira, na Praça Dona Maria II, junto ao edifício da Fundação Cupertino de Miranda, cujos painéis de azulejos são também da autoria do artista, e foram uma das suas primeiras grandes obras em espaço público. «Desde 1968 que me sinto ligado a Vila Nova de Famalicão. O tempo não nos afastou. Pelo Contrário. As memórias foram sempre sentidas e cultivadas», disse Charters de Almeida, numa visita recente a Famalicão, a propósito das comemorações do 60.º aniversário da Fundação Cupertino de Miranda.

A nova escultura, em aço corten, tem cinco metros de altura. O autor explica que as sombras projetadas pela escultura são flores «enquanto a luz as desenhar». A escolha da Praça D. Maria II não foi ao acaso, disse que optou por aquele espaço «pela novidade da sua expressão formal, de ter a presença dos elementos água, luz, flores e árvores». Em resumo, Charters de Almeida fala da arte como a resposta para as angústias da humanidade.

A propósito desta implantação artística, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão acredita que a nova escultura vem reforçar a importância da Fundação Cupertino de Miranda no centro urbano de Famalicão. Encara a nova peça «como um tratado ao valor da memória e à sua importância de permanecer viva. Um sinal de esperança sempre atual no espaço público a interpelar em permanência o visitante para os valores da arte, da identidade e do humanismo».

João Charters de Almeida nasceu em Lisboa, a 12 de julho de 1935, está representado em museus, fundações e coleções particulares em Portugal e noutros países da Europa, nos Estados Unidos da América, Brasil, Canadá e Japão. Tem trabalhos de grande escala em espaços públicos em Portugal, Bélgica, USA, Canadá e China. Entre eles estão os quatro painéis de azulejos que revestem o exterior da Fundação Cupertino de Miranda. O seu edifício foi inaugurado a 8 de dezembro de 1972. Atualmente acolhe o Centro Português do Surrealismo inaugurado a 1 de junho de 2018.