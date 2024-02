Famalicão: 6º Encontro de Ciência Cândida Madureira 2024

O Agrupamento de Escuteiros do CNE-291 de São Julião do Calendário esteve em franca atividade no passado fim de semana com as promessas dos seus elementos. No sábado, a igreja paroquial acolheu a vigília de oração. No domingo, na eucaristia das 10h30, no salão paroquial, solenizada pelo Grupo Coral do Agrupamento, 25 elementos realizaram a sua promessa, nomeadamente treze lobitos, oito exploradores, três pioneiros e uma caminheira. Ana Sousa, chefe do Agrupamento sente que o 291, na passagem do seu 83º aniversário, está em crescimento e sempre aberto a novos elementos, para juntar aos 85 existentes.

Jantar Dia da Mulher em S. Miguel o Anjo

Este agrupamento promove no dia 9 de março (sábado) um jantar Dia da Mulher, no salão do Centro Cultural e Recreativo de São Miguel o Anjo. O evento, que visa angariar fundos para as suas atividades escutistas, tem o custo de 15 euros e as reservas podem ser feitas com Belinha 917 023 318; Sara 914 054 277; Daniela 934 707 059.

Foto: Estúdio Sá