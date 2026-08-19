A 41ª Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão reúne cerca de 70 artesãos, de diferentes pontos do país, alguns dos quais a trabalhar ao vivo; inclui, ainda, 30 produtores gastronómicos e 10 espaços de restauração, além de animação diária, com artistas locais e nacionais. Tudo reunido na Praça Mouzinho de Albuquerque (antigo campo da feira), entre 28 de agosto e 6 de setembro.

A programação cultural junta artistas de vários locais, incluindo muitos famalicenses, além de cabeças de cartaz. A abertura, a 28 de agosto, fica a cargo da Big Band de Riba d’Ave e Costinha. Pelo palco passarão também Victor Rodrigues, Maria do Sameiro, Alvorada Musical e Maria Gil, a par de momentos dedicados ao folclore e às tradições populares.

Entre os destaques da programação estão Rui Veloso, a 1 de setembro; o Festival de Fado com Joana Amendoeira; Sandy Kilpatrick; Zimbre Brass Band; e Toy, que atua na noite de 4 de setembro; no dia seguinte, sobem ao palco Jess e Chico da Tina. A 41.ª edição encerra a 6 de setembro com Cantares ao Desafio e a Banda Marcial de Arnoso.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, destaca esta capacidade de preservar a tradição e, simultaneamente, mantê-la viva e atual, como uma das razões para a longevidade do evento. «A feira já faz parte da identidade de Vila Nova de Famalicão», refere. O autarca acrescenta que continuar a promover este encontro com o artesanato, a cultura e a gastronomia «é também forma de dinamizarmos a economia local e de promovermos a atratividade do território».