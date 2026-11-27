O IAPMEI, Agência para a Competitividade e Inovação, e o Turismo de Portugal distinguiram, esta sexta-feira, 4 134 empresas com o Estatuto PME Excelência 2025, 70 das quais são do concelho de Vila Nova de Famalicão.

A cerimónia decorreu no ExpoSalão Batalha e reuniu cerca de 2 300 participantes, entre empresários, gestores e representantes institucionais, como foi o caso de Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia e da Coesão Territorial.

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Globalmente, as empresas galardoadas empregam mais de 130 mil pessoas e gerararam, em 2024, um volume de negócios superior a 17,7 mil milhões de euros. Na cerimónia deste ano, foram reconhecidas mais 209 PME em comparação com o período homólogo. Comércio e indústria concentram mais de 45% das empresas reconhecidas e o distrito de Braga (9,3%) surge em terceiro lugar, atrás de Lisboa (20,9%) e Porto (18.2%)..

A maioria das distinguidas pertence ao segmento das pequenas empresas, que representam 72,5% do total, correspondendo a 2997 empresas. As médias empresas representam 21,5% (887 empresas), enquanto as microempresas correspondem a 6% (250 empresas).

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