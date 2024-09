Famalicão: 8.ª Corrida Popular de Esmeriz e Cabeçudos dia 14 de setembro

A equipa sénior do FAC já tem definido o calendário de jogos de preparação para mais uma edição do campeonato nacional da 1.ª divisão de basquetebol. O conjunto famalicense, que este sábado recebe, às 15 horas, o Lousada AC, volta a jogar no dia 14, à mesma hora, com o CD José Régio e, no dia seguinte, às 18 horas, sempre no Pavilhão Municipal, recebe o Eurobasket.

No dia 21, às 16h30, visita a AD Sanjoanense e, ao final da tarde de 28 de setembro, às 18 horas, recebe o Académico FC, naquele que será o jogo de apresentação aos sócios.

A primeira fase do nacional da 1.ª divisão começa a 12 de outubro, com o Famalicense a receber o Angrabasket.

O treinador Armando Andrade continua ao leme do projeto pela sétima época consecutiva.

