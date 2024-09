Famalicão: 8061, o número que vale um automóvel

Lesionado no jogo deste domingo, em partida com o Nacional, Sorriso não será opção para Armando Evangelista nos próximos dois meses.

O avançado brasileiro sofreu, nos primeiros minutos da partida, uma rotura completa do ligamento antero-inferior da sindesmose

(lesão semelhante à de Henrique Araújo, na época passada) e saiu do relvado de maca.

Uma baixa de peso no último terço do terreno famalicense, mas também uma oportunidade para as alternativas Gil Dias (que substitui Sorriso no jogo de domingo), Afonso Rodrigues, Limatta ou Rochinha.

Sorriso, com três golos e uma assistência nas sete jornadas da I Liga, tem sido peça muito influente no eixo ofensivo famalicense e não será opção nos próximos jogos, a começar já esta sexta-feira, em Vila do Conde.