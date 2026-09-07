A 8ª edição da Jovem Orquestra de Famalicão, que decorreu de 31 de agosto a 5 de setembro, contou com cerca de 90 instrumentistas a integrar a residência artística promovida pela Casa das Artes de Famalicão e atuaram em dois concertos, na Sala Suggia da Casa da Música do Porto e no Grande Auditório da Casa das Artes.

A direção artística foi assumida desde a primeira edição pelo maestro José Eduardo Gomes, com raízes no concelho de Vila Nova de Famalicão, e foi solista convidado o pianista Luís Magalhães.

A residência artística da Jovem Orquestra de Famalicão tem como objetivo valorizar os músicos que residem ou tem formação em academias do concelho. Este estágio anual de verão reforça o diálogo intercultural entre o concelho e os jovens instrumentistas, aproximando também a comunidade local da música clássica, em particular do repertório orquestral.

A Jovem Orquestra de Famalicão resulta da aposta no ensino artístico especializado e ensino profissional de música no CCM – Centro de Cultura Musical, na ArtEduca – Conservatório de Música de Vila Nova de Famalicão e ARTAVE – Escola Profissional do Vale do Ave.