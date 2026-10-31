A partir do dia 6 de dezembro, o Campo dos Pinheiros, em Vale S. Cosme, será transformado num Bosque Encantado. A iniciativa é da Associação do Coração que promete um cenário mágico de Natal. Tudo para angariar fundos para apoiar a atividade da associação que, no dia da inauguração, celebra três anos de atividade.

O Bosque Encantado, que estará aberto ao público aos sábados e domingos, a partir das 17h30, até ao dia 3 de janeiro do próximo ano, será um espaço privilegiado para as famílias, amigos e toda a comunidade sentir o espírito natalício, embrenhados numa atmosfera especial e repleta de muitas surpresas.

A associação está a preparar todos os pormenores «para proporcionar aos visitantes uma experiência memorável e concebida para todas as idades».

O Campo dos Pinheiros prepara-se, então, para receber um cenário encantado, onde a magia natalícia, a diversão e o espírito comunitário estarão bem vincados na freguesia de Vale S. Cosme.