No passado fim de semana, as seniores da Associação Académica Didáxis – A2D receberam o Rebordosa Andebol e venceram por 24-22. A equipa entrou mal no jogo da sexta jornada da divisão de honra nacional e permitiu um parcial de 3-0; no entanto, reagiu e terminou a 1ª parte a vencer 14-10. Na segunda parte houve uma natural reação da equipa adversária e o jogo esteve empatado. Na parte final, a equipa da casa assumiu a liderança do marcador, venceu e manteve a sequência dos últimos resultados positivos, que colocam a equipa numa posição mais favorável para atingir os objetivos da primeira fase da época, apesar do campeonato estar, ainda, numa fase precoce.

A Didáxis soma 10 pontos e tem uma partida em atraso.

A próxima jornada da primeira fase está marcada para o dia 14 deste mês e a Didáxis, que é sexta da classificação, joga em casa do Almeida Garret, para defrontar a equipa B.