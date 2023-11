Famalicão: A.A. Didáxis volta a perder por um golo de diferença

O PS local reuniu em Assembleia Geral, no dia 3 de novembro, com casa cheia, repleta de militantes de todas as freguesias. Foi uma oportunidade para falar dos temas políticos do momento e para analisar o trabalho dos eleitos locais.

António Silva, presidente da mesa da secção, destacou a importância do próximo ato eleitoral do partido, o qual espera que «seja responsável e que fortaleça o partido». Para tal, defende «um ato mobilizador e numa candidatura única de unidade que mereça a confiança dos famalicenses para o futuro, juntando toda a estrutura para combatermos os verdadeiros adversários: a velha coligação PSD/CDS-PP», mencionou.

Os socialistas locais estão confiantes numa mudança de protagonistas na Câmara Municipal de Famalicão. «Famalicão, atualmente, sob o domínio de uma aliança que já cumpriu o seu ciclo, anseia por uma liderança comprometida com o bem-estar da sua gente, promovendo uma qualidade de vida superior para todos os seus cidadãos», afirmam os responsáveis. «Os famalicenses precisam de uma governação que se preocupe verdadeiramente com as pessoas e que promova uma melhor qualidade de vida a todos», apontam.

«Fizemos e estamos a fazer um trabalho de proximidade com os nossos grupos de trabalho nas freguesias, criamos formações porque consideramos que só assim estaremos mais fortes para enfrentar os desafios do futuro», referiu Ricardo Dias, coordenador da secção.

António Silva, presidente da mesa da secção, referiu que «é nas assembleias gerais de militantes, que os militantes podem ser ouvidos, promovendo a discussão, dando nota do que está bem e criticando o que está menos bem. Desta forma conseguimos crescer. É um direito e um dever que assiste a todos os militantes», disse.