A Casa do Povo de Lousado leva a palco, esta sexta-feira, 20 de novembro, a peça “A Adega do Mateus”, teatro de revista do Grupo Recreativo e Cultural de Lemenhe e escrito por José Mesquita, atual presidente da Casa do Povo de Lousado. Será exibida às 21 horas no anfiteatro da Casa do Povo de Lousado.

A receita deste evento reverte para a total renovação da zona do palco, casas de banho e camarins, obras que já decorrem.

José Mesquita foi também ator e autor de vários textos para a Casa do Povo. Colaborou na criação do Grupo de Teatro dos Bombeiros Voluntários da Trofa e escreveu várias peças de teatro de revista, como “Aguenta que é serviço”, apresentada no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e percorreu depois várias casas de espetáculos do Norte.

A Casa do Povo mantém o espaço de convívio entre sócios e amigos, aos domingos de manhã, entre as 10h00 e as 12h00, no salão nobre. Estão disponíveis o bilhar de snooker e livre, as damas e ainda diversa leitura regional e nacional.