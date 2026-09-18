Sob o tema da “Água”, o Parque da Devesa acolhe, no dia 4 de outubro, a VI edição do “Arte no Parque”. Trata-se de um encontro entre a criação artística, a natureza e a participação da comunidade.

A iniciativa, com forte componente pedagógica e ecológica, reúne intervenções ao vivo, oficinas práticas, momentos de convívio e espetáculos abertos ao público em geral.

Carla Sousa, da reinvented (he)art, orienta o workshop “Um Parque de Amigos: Dá Vida à Tua Bicharada Reciclada!”, com sessões às 10h00, 14h00 e 16h15, focando-se na reutilização criativa de embalagens para explorar a biodiversidade. Às 10h30 e às 15h10, Filipa Banza dá vida ao atelier “Reflexos – Olhar a Água de Outra Forma”, onde os participantes vão experimentar a antotipia, uma técnica de impressão ecológica com pigmentos naturais para criar marcadores de livros. A vertente da cerâmica chega com a Ollywater, pelas 11h00 e 15h00, no workshop “O Teu Pote de Terracota para Regar”, onde será ensinada a técnica ancestral do colombino para produzir recipientes sustentáveis de rega.

A assinalar o Dia Mundial do Animal, o Centro de Recolha Oficial Animal (CROA) estará presente entre as 10h00 e as 12h30 para promover a adoção responsável. Após um almoço e piquenique comunitário marcado para as 13h00, a tarde prossegue com as restantes atividades criativas.

O encerramento do evento acontece às 18h00 com um espetáculo de dança a cargo do Groove Spot, que traduz em movimento a fluidez e a força da água. A edição termina pelas 18h30.

O acesso ao recinto é livre, mas, devido à limitação de vagas, a participação nos workshops e ateliers exige inscrição prévia obrigatória através do link: https://tinyurl.com/InscrAtivDevesa.