Famalicão: À conquista dos belos montes e vales em cima de uma bicicleta

Na última palestra promovida pela Concelhia do Chega, no âmbito do Ciclo de Jornadas Políticas, que decorreu na noite do dia 14 de abril, «todas as pretensões foram atingidas, na medida em que militantes e simpatizantes mobilizaram-se de forma expressiva». Segundo os responsáveis do partido, a iniciativa que trouxe ao auditório da União de Freguesias de Famalicão/Calendádio o Professor Universitário, investigador do ISCTE e escritor de várias obras de História Política, Riccardo Marchi, e o jovem Youtuber, licenciado em Ciências da Comunicação e Políticas, Gonçalo Sousa, «permitiu o debate de estratégias», tendo ficado vincado «o empenho de todos contra o socialismo que nos conduz, inevitavelmente, à pobreza».

O tema em discussão foi o papel de Portugal na União Europeia, com o italiano Riccardo Marchi a falar da Direita Europeia e do posicionamento do Chega no Parlamento Europeu. Já Gonçalo Sousa analisou o papel de Portugal na União Europeia.

Esta jornada política teve casa cheia, com participantes de Braga, Póvoa de Varzim, Barcelos, Felgueiras, Fafe e Porto, garante o Chega em nota de imprensa, que «não perderem a oportunidade de interagir de forma presencial com estes dois analistas políticos», a quem colocaram questões e partilharam opiniões «num momento de claro de enriquecimento pessoal».