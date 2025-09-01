Famalicão: A defesa que não sofre golos… e dá vitórias

Com a vitória, 0-1, na Vila das Aves, o FC Famalicão igualou o melhor arranque de sempre na I Liga. Em 2019-2020, o conjunto famalicense, nas primeiras quatro jornadas, tinha dez pontos e liderava a prova, com mais um que o FC Porto. Na altura, tinha sete golos marcados e três sofridos.
Agora, o conjunto de Hugo Oliveira soma os mesmos 10 pontos e é segundo, a um do líder… o FC Porto. Acresce, contrariamente à época 19/20, que ainda não sofreu golos, sendo a única equipa em prova com a baliza a zero. Um feito conseguido mesmo a jogar parte da segunda metade do encontro com a AVS com menos uma unidade, por expulsão do defesa Léo Realpe. E a vitória neste encontro veio… da defesa. Coube a Justin de Haas o cabeceamento certeiro, após pontapé de canto marcado por Sorriso.
Segue-se uma pausa para os jogos das seleções, com o campeonato a regressar a meio do mês. Os famalicenses vão receber o Sporting, terceiro da classificação com 9 pontos.