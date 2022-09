Famalicão: A Dona Palmira fez 100 anos!

A Delegação da Ordem dos Advogados espera, para breve, a visita Secretário de Estado da Justiça às suas instalações, no sentido de se avançar com a pretensão da instalação das instâncias centrais no Tribunal de Famalicão.

Recorde-se que no início do mês, a Delegação liderada por Liliana do Fundo, reuniu em Lisboa com o Secretário de Estado da Justiça para lhe expor a reivindicação, enviada anteriormente em dossier, da instalação das Instância Central Cível, Central Criminal e Juízo de Instrução Criminal.

O encontro, «foi muito produtivo», reconhece Liliana do Fundo que sublinha a reação «muito positiva» do governante. Deste modo, a advogada fala de «grande expectativa ao acolhimento da nossa pretensão, esperando-se, para breve, uma visita do Sr. Secretário de Estado da Justiça às nossas instalações, no sentido de poder vir a concretizar-se a alteração defendida».

A Delegação de Famalicão continuará a desenvolver todas as iniciativas e esforços «para que o propósito reclamado não esmoreça, em representação do interesse dos advogados e, na verdade, no interesse de toda a população famalicense», promete Liliana do Findo.