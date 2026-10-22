De sexta-feira a domingo, o famalicense Pedro Almeida, acompanhado pelo navegador António Costa, vai participar no Rally 6 Cities North of Portugal, numa altura em que o Campeonato de Portugal entra numa fase decisiva, vai para a penúltima jornada da competição.

A vitória no Rallye Casinos do Algarve reforçou a confiança de Pedro Almeida e António Costa para esta fase do campeonato. O objetivo da dupla é lutar pelos primeiros lugares.

“Temos pela frente uma prova longa, dura e exigente, que vai obrigar a uma concentração permanente. A ambição é estar na discussão do CPR. Eu e o António sabemos que vamos encontrar uma concorrência muito forte, mas estamos preparados para o desafio e determinados a dar o nosso melhor, com o apoio de toda a equipa”, afirma o piloto de Famalicão.

A partida oficial está marcada para sexta-feira às 18h30, no Campo de São Mamede, em Guimarães, seguindo-se a primeira classificativa, Monte Penha/Guimarães.

No sábado há oito especiais e começa com a primeira passagem por Cabeceiras de Basto, segue-se Ribeira de Pena, antes de Boticas/Vale do Tâmega, e Boticas/Sr. do Monte. A ronda da tarde repete os quatro desafios da manhã.

Recorde-se que, neste momento, o famalicense Pedro Almeida ocupa o segundo lugar da classificação geral no Campeonato de Portugal de Ralis, com 119 pontos, a apenas sete do líder da competição, Ruben Rodrigues.