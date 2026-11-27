Na noite desta sexta-feira, a Distrital do PSD promove, no auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, uma conferência sobre “Economia de Defesa – A Nossa Região”. A partir das 21h00, o tema será desenvolvido por António José de Matos Batista, da área do Armamento e Património da Defesa Nacional; Albertina Reis, Riopele – Têxteis, S.A., e Gonçalo Costa, da Kristaltek CNC Precision, S.A.

A abordagem deste tema é, também, segundo a Distrital social democrata, uma oportunidade para afirmar o potencial da região, valorizar o tecido empresarial e reforçar a capacidade de inovação, desenvolvimento tecnológico e criação de emprego. Em suma, um momento de reflexão e debate sobre um setor cada vez mais relevante para a economia e competitividade do país.

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