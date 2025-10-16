Famalicão: “A Era do Lixo” no décimo aniversário do “Ambientar-se”

A Equipa Multidisciplinar de Gestão do Parque da Devesa, em parceria com associações locais ligadas ao ambiente e à sustentabilidade, promove nos dias 21 e 22 de novembro mais uma edição da conferência “Ambientar-se”, que este ano assinala o seu 10.º aniversário. O primeiro dia está reservado para uma visita ao Centro de Tratamento de Resíduos Urbanos de Riba de Ave, gerido pela RESINORTE, e o segundo concentra-se no Centro de Estudos Camilianos, em Seide, com a exibição de filmes temáticos — “Lixo Fora de Lugar”, de Nikolaus Geyrhalter, “Oceanos de Plástico” (versão curta), “Upstream: Microplastics in UK Rivers” e o vídeo “Lowsumerism – O Consumismo Consciente”. Após as projeções, decorrem dois painéis de debate com especialistas, dedicados aos temas dos “Resíduos: o lixo que fazemos”, “Microplásticos: a água da vida contaminada” e sobre “Redução do consumo: menos é melhor”.

Segundo o tema “A Era do Lixo”, o encontro pretende alertar a população e os decisores para a excessiva produção de resíduos, as baixas taxas de separação e reciclagem e o consumismo crescente da sociedade atual. O objetivo é promover a reflexão e incentivar mudanças nos estilos de vida e nas políticas de consumo e gestão de resíduos, que continuam a representar um desafio em Portugal e no mundo.

As inscrições para a edição deste ano podem ser efetuadas através do site www.parquedadevesa.com

Aos participantes o Município disponibiliza, mediante inscrição, transporte gratuito entre a Estação Rodoviária e o Centro de Estudos Camilianos, bem como almoço vegano e inclusivo.

O projeto “Ambientar-se” teve início a 16 de outubro de 2015 e ao longo da última década tem promovido a educação ambiental e a reflexão sobre a sustentabilidade em Vila Nova de Famalicão.