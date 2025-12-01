Famalicão: A família do Riba d´Ave reúne-se na noite de 18 de dezembro para a festa de Natal

A festa de Natal do Riba d´Ave Hóquei Clube realiza-se na noite de 18 de dezembro, a partir das 21 horas, no salão paroquial da freguesia.

O momento, para além do convívio, servirá de apresentação oficial dos atletas e treinadores da formação, com muitas atrações, surpresas e prémios para os vencedores das rifas. O objetivo do encontro é, segundo o clube, «reforçar os laços que nos unem e celebrar a amizade que faz do nosso clube uma verdadeira família».

Quem adquirir rifas fica habilitado a uma camisola autografada pelos jogadores da equipa principal, um stick hóquei em patins e um cachecol e garrafa de água.