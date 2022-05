Famalicão: A festa dos museus tem Escape Room, Há Noite no Museu… e muito mais

A comemoração do Dia Internacional dos Museus, este ano organizadas sob a égide do 10.º aniversário da Rede de Museus de Famalicão, decorre de 18 a 22 de maio, com programação que abrange os onze espaços museológicos municipais. Uma das novidades, é o Escape Room “Delírios de um Colecionador”, de participação gratuita, com obrigatoriedade de reserva em https://desafiotriptico.pt,

Júlio, um colecionador obsessivo, torna-se suspeito ao analisar por horas infinitas os Museus de Famalicão e é detido tentando roubar o Tríptico «A Vida». Sob interrogatório, ele garante ter informações únicas sobre a autenticidade da obra. No decorrer das investigações, descobre-se que as informações que ele possui estão encriptadas! Fechados numa sala em grupos de 2 a 5 pessoas, os participantes têm 40 minutos para resolver os enigmas e descobrir o que o colecionador esconde. O Escape Room vai ficar instalado junto à Central de Camionagem e estará disponível a partir do dia 22 de maio.

Com uma programação inspirada no tema «O poder dos museus», destaca-se ainda mais uma edição de «Há Noite no Museu», no Museu Bernardino Machado, no dia 18 de maio, a partir das 23 horas, que inclui o espetáculo multimédia Sons do Património, do artista St. James Park.

O público escolar será contemplado com oficinas de trabalhos manuais e visitas guiadas na Fundação Castro Alves, em Bairro, no Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa, em Famalicão, e na Fundação Cupertino de Miranda, esta última em parceria com o Parque da Devesa, no âmbito do projeto «Encontros Arte e Natureza – Frottage».

No dia 18 de maio, a Fundação Cupertino de Miranda vai promover, a partir das 14h30, a formação «Curadoria e conservação preventiva», certificada para professores, e com inscrição obrigatória até 13 de maio, através do endereço: museu@fcm.org.pt.

Também destinado ao público infantojuvenil, mas desta vez aberto à comunidade, o Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado vai receber o teatro de fantoches «As voltas que o mundo dá» nos dias 18 (10h30 e 14h00) e 22 de maio (15h30).

No fim de semana, a programação contempla a inauguração da exposição «Fragmento e Movimento do Tempo», de Adriana Henriques, no Museu Nacional Ferroviário, no sábado, 21, às 15h00; o espetáculo «A Dançar com as Máquinas» no Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, no domingo, 22, às 15h00; bem como para visitas orientadas, que mostram os diferentes Museus de Famalicão sobre várias perspetivas.

No dia 21 de maio, às 15 horas, o Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, em Calendário, recebe a conferência «O papel do Museu da Indústria Têxtil na comunidade e no território», com José Manuel Lopes Cordeiro, diretor científico da unidade museológica. O Museu da Guerra Colonial propõe uma visita orientada com o tema «O papel da Mulher na Guerra Colonial e nos tempos atuais» no domingo, 22, pela mesma hora, enquanto o Museu da Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe abre as portas no mesmo dia, às 10h00, para falar sobre «Nossa Senhora do Carmo: símbolos e significados».

Durante os cinco dias de programação, os museus vão estar abertos das 10h00 às 17h00, de quarta a sexta-feira, e das 10h00 às 12h30 e 14h30 às 17h30, ao sábado e domingo.

A programação completa em www.famalicao.pt.