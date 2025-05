Famalicão: A foto de família

Concluído o principal campeonato nacional de futebol, o FC Famalicão juntou jogadores, equipa técnica e dirigentes da SAD para a foto de família da época 2024-2025.

Cumpridas as 34 jornadas, cuja última foi jogada este sábado, o Famalicão terminou no sétimo lugar, com 47 pontos, o segundo maior registo pontual desde a primeira época de subida, em 2019-2020, com 54 pontos e o sexto lugar.

Mais uma vez, o clube trocou de treinador. Esta temporada foi em dezembro, com a saída de Armando Evangelista para a entrada de Hugo Oliveira. O ex-treinador de guarda-redes escolheu o Famalicão para a sua estreia como treinador principal. E não se saiu mal.

O emblema famalicense segue para a sétima época consecutiva na I Liga, com Hugo Oliveira, contratado em dezembro, ao leme do plantel.

Foto FC Famalicão