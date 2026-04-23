Famalicão: «A grande mentira do emagrecimento» é o tema do Rotary Talks #3

O Rotary Talks #3 a realizar no dia 7 de maio, pelas 21h00, no Auditório da CESPU em Famalicão, tem como tema central “As grandes mentiras do Emagrecimento e Exercício”.

Segundo o Rotary Clube de Famalicão, a iniciativa tem como objetivo “separar ciência de opinião, expor erros comuns e discutir o que realmente faz diferença — sem atalhos, sem soluções milagrosas”.

Ricardo Bomtempo, comunicador e especialista em estratégia comercial, e André Viera de Castro, CEO e especialista em comunicação serão os moderadores do evento que conta com a participação de dois convidados. Rui Garganta é Doutorado em Ciências do Desporto, investigador e professor na FADEUP há 40 anos. Ozzi Silva é investigador independente e criador de conteúdos sobre emagrecimento, estilo de vida e mudanças comportamentais.

A inscrição para assistir ao Rotary Talks #3 é gratuita, mas os lugares são limitados, como tal a reserva pode ser feita online aqui.