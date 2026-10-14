A Casa da Memória Viva, de Famalicão, promove, no dia 29 de outubro, pelas 18 horas, a segunda tertúlia das Conversas da Famalicidade que versa sobre “Identidade e Património”. São convidados a historiadora Teresa Araújo e o arquiteto Noé Diniz.

O encontro está marcado para o “Espaço Memória”, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave, na Rua José Gomes de Matos, 1652, perto da Praça D. Maria II. A entrada é livre e a conversa aberta às perguntas dos cidadãos.

«Depois de termos abordado a longevidade e o envelhecimento, pretendemos agora aferir dos efeitos do inverno demográfico em que vivem o país e a Europa no património, na identidade e nos hábitos e valores nacionais e comunitários», justifica Carlos de Sousa, presidente da associação Casa da Memória Viva.

A Casa da Memória Viva (CMV) tem previsto um ciclo de 10 tertúlias mensais sobre os principais impactos do declínio demográfico na vida das pessoas, famílias, organizações e comunidades, que os dirigentes da CMV identificam como estando associado a «três universos temáticos raras vezes aflorados no espaço público famalicense: memória e identidade; demografia e longevidade; e desafios societais e comunidade».

No próximo mês, a sessão das “Conversas” irá realizar-se no dia 26 de novembro, às 18 horas, também no “Espaço Memória” do Crédito Agrícola do Médio Ave, instituição parceira da CMV na ativação do projeto. O tema será “Demências e obesidade: as outras pandemias”.

Recorde-se que a Casa da Memória Viva foi criada em maio de 2019 e tem como propósito essencial a «salvaguarda e valorização da memória na, da e pela comunidade famalicense». Tem privilegiado as ações de sensibilização sobre a prevenção e os impactos das formas mais comuns de demência, assim como a capacitação de cuidadores e familiares de pessoas em défice cognitivo. Vem pugnando igualmente pela salvaguarda e valorização da memória identitária de Vila Nova de Famalicão.

As “Conversas da Famalicidade” contam com o apoio do Município de Famalicão e para a sua ativação foram essenciais os apoios do Crédito Agrícola do Médio Ave e das empresas famalicenses Bluesteel e Farmácia de Gavião.