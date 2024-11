Famalicão: A importância de uma alimentação saudável na prática desportiva

Na décima terceira jornada da pró nacional da AF Braga, a Oliveirense goleou, a AD Ninense foi derrotada em casa, tal como o Ribeirão, que continua sem qualquer ponto.

A equipa de Oliveira Santa Maria, na receção ao Selho, venceu de forma clara, por 5-2, enquanto que a formação de Nine, em casa, foi derrotada (1-2), pelo Celeirós. O Ribeirão continua sem pontos depois da derrota, 1-3. Com o Forjães.

Na classificação, liderada pelo Celoricense, com 30 pontos, a Oliveirense é sexta classificada, com 23 pontos, enquanto que o Ninense, no décimo terceiro lugar, mantém os 14 pontos. Em Ribeirão ainda não há pontos. Próxima jornada: Celeirós-Ribeirão, Celoricense-Ninense e Cabreiros-Oliveirense.

Na divisão de honra, série B, o Bairro venceu, 1-0, o Ronfe e o Lousado perdeu, 3-0, na deslocação ao Antime. Cumpridas 10 jornadas e com o Torcatense na frente da classificação, com 26 pontos, o Bairro é décimo terceiro, com 7 pontos, e o Lousado, com um ponto é último. Próxima jornada: Lousado-Santa Eulália e São Paio-Bairro.

O Ruivanense, com a vitória (0-1) em casa d´Os Ceramistas voltou ao comando da série A da 1.ª divisão, com 15 pontos. O anterior líder, Delães, folgou nesta jornada e mantém os 12 pontos e “caiu” para a quarta posição. O S. Cosme, que venceu em Calendário (2-4), subiu ao segundo lugar, com 13 pontos, os mesmos do Operário que goleou, 7-1, o Estrelas de Faro. Outros resultados da sexta jornada: Louro, 0-São Veríssimo, 4; Gondifelos, 0-Fradelos, 0 e Carreira, 3-ADJ Mouquim, 1.

Próxima jornada: Delães-Gondifelos, Ruivanense-Gondifelos, S. Cosme-Carreira, Fradelos-Louro e Mouquim-Operário.