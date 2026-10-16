os dez anos de Close-Up – Observatório de Cinema de Famalicão, a Casa das Artes recebeu um debate sobre cinema e educação, com profissionais ligados à educação e ao cinema. Uma oportunidade para partilhar experiências, projetos e perspetivas sobre o futuro do cinema nas escolas.

Algumas conclusões saíram deste debate “Mesa Educação para o Cinema”, desde a importância de levar o cinema à escola, não apenas enquanto experiência cultural, mas também como meio de desenvolver a literacia fílmica; estimular o pensamento crítico e capacitar os alunos para interpretar as imagens que fazem parte do seu quotidiano.

Vítor Ribeiro, programador do Close-Up e responsável pela iniciativa, abriu a sessão, destacando a importância do trabalho desenvolvido com as escolas e a necessidade de continuar a criar oportunidades de contacto dos alunos com a arte cinematográfica. Seguiu-se a intervenção de Katia Cordas, da Cinemateca Portuguesa, que apresentou projetos nacionais e europeus de educação para o cinema, desenvolvidos em contextos escolares e comunitários. Paulo Fernandes, do CINANIMA-Festival Internacional de Cinema de Animação, deu a conhecer iniciativas dirigidas às escolas, salientando as potencialidades educativas e artísticas do cinema de animação.

No Agrupamento de Escolas D. Maria II, representado pela coordenadora do Plano Nacional de Cinema, esta aposta concretiza-se através da participação nas iniciativas do Close-Up e no projeto CINANIMA vai às Escolas, proporcionando aos alunos o contacto com diferentes linguagens cinematográficas e contribuindo para o seu enriquecimento cultural.

O encontro terminou com o reconhecimento do trabalho desenvolvido e um agradecimento a Vítor Ribeiro, Katia Cordas e Paulo Fernandes pela partilha de experiências e pelo contributo para a valorização da educação para o cinema.