Sobre a palestra conduzida pelo cronista João Miguel Tavares e pelo investigador Rui Ramos, a propósito do 25 de Novembro de 1975, o presidente da Assembleia Municipal de Famalicão, João Nascimento, disse o seguinte: «foi uma sessão esclarecedora, academicamente rigorosa, mas transmitida de uma forma fluida e muito interessante. Celebrámos em Famalicão um dos períodos mais importantes da nossa história democrática com conhecimento, reflexão e debate. Cinquenta anos depois, importa perceber o que aconteceu, mas também compreender como os portugueses viveram esse tempo e como a sua vontade de construir uma democracia plural foi determinante para o futuro do país».

A sessão decorreu no Centro de Estudos Camilianos, em Seide S. Miguel, gravada esta quarta-feira, perante cerca de uma centena de pessoas. Quem não pôde assistir, pode ouvir na Rádio Observador, a partir das 19h00, da próxima terça-feira, 1 de dezembro, com repetição no dia 3 de dezembro, às 12h00. Disponível também em podcast, o programa “E o Resto é História”.

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Recorde-se que a iniciativa de assinalar o 51.º aniversário do 25 de Novembro partiu da Assembleia Municipal de Famalicão, na sequência de uma deliberação aprovada pelos partidos representados na Assembleia Municipal. A opção por este modelo de palestra partiu da Assembleia, com apoio da Câmara Municipal de Famalicão, e integra o programa municipal das comemorações dos 50 anos do Poder Local Democrático, que vão ser assinalados em dezembro.

A conversa centrou-se no período de consolidação da democracia em Portugal, com particular atenção à forma como a sociedade e os portugueses viveram e reagiram aos acontecimentos que marcaram esta etapa no período após a revolução de Abril.

Ambos os intervenientes defenderam que as discussões em torno da crise político-militar de 25 de Novembro focam-se quase sempre nos grupos políticos e militares nela envolvidos, mas que os acontecimentos foram moldados também pela forma como as pessoas olhavam para o país que queriam e como viveram os acontecimentos da conquista da democracia e o período da consolidação democrática.

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