Na presente época, a Liga Portugal criou o Prémio Melhor Tempo Útil, uma distinção que passa a ser atribuída mensalmente na Liga Portugal Betclic e na Liga Portugal Meu Super: tudo para reconhecer as Sociedades Desportivas e as equipas de arbitragem que mais contribuam para o aumento do tempo útil de jogo nas competições profissionais.

E o primeiro vencedor, referente a agosto, é o FC Famalicão, com uma média de 60:08 minutos de tempo útil, e o Estoril Praia, em setembro, com 61:40 minutos. No que diz respeito às equipas de arbitragem, são reconhecidos Fábio Veríssimo (62:18) e João Pinheiro (61:38), em agosto e setembro, respetivamente.



A criação deste prémio enquadra-se na estratégia de valorização contínua do futebol profissional, «premiando os intervenientes que, através do seu comportamento competitivo e da sua atuação em campo, ajudem a promover um jogo mais fluido, dinâmico e atrativo».



Os vencedores são apurados com base na média de tempo útil registada nos jogos de cada competição ao longo de cada mês, distinguindo as equipas e os árbitros que tenham obtido os melhores resultados neste indicador.





