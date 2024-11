Famalicão: “A Luz do Mundo” é tema para espetáculo na Casa das Artes

A conferência Ambientar-se, sobre “Alterações climáticas – Uma carta aos nossos filhos”, realiza-se este sábado, pelas 14 horas, na Casa das Artes.

O objetivo principal, segundo a organização, é sensibilizar para a necessidade de mudança de paradigma no modo de vida e nas políticas económicas que impactam o ambiente, o clima e a vida das gerações presentes e futuras.

A organização desta conferência é realizada em conjunto pelos parceiros Ambientar-se – o Município de Famalicão, através da Equipa do Parque da Devesa, e associações locais ligadas ao ambiente: AREA – Associação Amigos do Rio Este, Associação Famalicão em Transição, H2Ave – Associação Movimento Cívico para a Dinamização e Valorização do Vale do Ave, Vento Norte – Associação de Defesa do Ambiente e Ocupação dos Tempos Livres e YUPI – Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário, contando ainda com a colaboração da AVE – Associação Vimaranense de Ecologia, que dinamiza, desde 2013, as Ecorâmicas – Mostra de Cinema Documental sobre Ambiente e Sociedade (em Guimarães).

Na primeira parte será discutido o subtema da Energia, com o documentário da RTP, às 14h45, “Planeta A – Alterações Climáticas e Energia” (2022, 50 min), seguido de intervenção e debate com representantes das cooperativas elétrica local CEVE e de energia renovável Coopérnico, às 15h35.

A segunda parte tem o subtema da Água, e às 16h45, exibição do documentário “A Crise Mundial da Água” (“Explained: World’s Water Crisis”), 2018, (19 min), da Vox/Netflix, que dará o mote para o painel com a investigadora Sofia Domingues e Filipe Araújo da Silva do Conselho de Administração da Águas do Norte.

A finalizar, depois das 17h30, haverá uma conversa com Pedro Macedo, doutorado em Alterações Climáticas e Diretor do Centro do Clima da Póvoa de Varzim, e que se focará no papel essencial dos jovens no processo de transição.

Inscrições gerais através do link: https://tinyurl.com/Ambientar-se