Famalicão: A magia da solidariedade está de volta

Famalicão: PCP discute o reforço do partido e o desenvolvimento do concelho

O auditório da Junta de Freguesia de Calendário recebe, na tarde do próximo sábado, às 15 horas, a XIV Assembleia de Organização Concelhia de VN Famalicão do PCP, com o lema “Reforçar o Partido, desenvolver o Concelho”.

Este encontro é o culminar de um amplo processo de debate e auscultação de toda a Organização Concelhia e que visa aprofundar e reforçar «o importante papel do partido no concelho e a sua intervenção futura para desenvolver o concelho». Nesta assembleia será, também, eleita a nova Comissão Concelhia.

O projeto de resolução está disponível para todos os militantes no Centro de Trabalho e nos meios digitais, estando, ainda, aberto a contributos até às 16 horas do dia do encontro que conta com a presença de Belmiro Magalhães da Comissão Política do Comité Central e responsável pela Organização Regional de Braga.