Famalicão: A mais antiga S. Silvestre vai para a estrada a 4 de janeiro

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, inaugurou as novas instalações do Recreio, na freguesia de Vermoim. Na cerimónia, que decorreu no passado sábado, estiveram o deputado do Parlamento Europeu, Paulo Cunha, o Diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Braga, João Ferreira, e o presidente da Junta de Freguesia de Vermoim, Bruno Cunha.

No dia em que se assinalavam 23 anos desta estrutura que faz parte do grupo ACIP, foi tempo para a inauguração da creche e SAD (Serviço de Apoio Domiciliário). Com esta nova infraestrutura, a instituição aumenta a capacidade para mais 19 crianças e um serviço de apoio domiciliário para 25 pessoas idosas, num total de 63 utentes.

A ACIP, em nota de imprensa, agradece o apoio da Câmara Municipal, «um parceiro estratégico na concretização desta obra» e à Junta de Freguesia pela «disponibilidade e prontidão em todo este processo».