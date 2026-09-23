A experiente jogadora famalicense, com 152 internacionalizações e 58 golos por Portugal, está convocada para a preparação para a Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa de 2027. O selecionador nacional Luís Conceição chamou 15 atletas para os trabalhos da equipa nacional, entre as quais está a capitã Ana Azevedo.

Portugal será anfitrião do Grupo 1 da Ronda de Elite, com os jogos a disputar no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis. A equipa nacional defronta os Países Baixos, a Chéquia e a Finlândia, entre 8 e 11 de outubro.

Antes da fase de qualificação, Portugal terá ainda um jogo de preparação frente à Espanha, no dia 2 de outubro.