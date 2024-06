Famalicão: “A noite de todos os dias” pode ser vista na Ala da Frente

O presidente da Câmara Municipal reagiu à eleição de Paulo Cunha para o Parlamento Europeu. Numa publicação nas redes sociais, Mário Passos fala «numa boa notícia para Portugal e para Famalicão». O edil frisa que na Europa «vamos ter um famalicense de grande qualidade e envergadura, que nos vai representar bem e defender os nossos interesses de forma superior».

Também a líder da Concelhia do PSD reagiu à noite eleitoral. Perante os resultados no concelho, Sofia Fernandes considerou que «Famalicão deu um contributo decisivo para dar voz a Portugal na Europa. Apesar de não ser o resultado que no todo nacional gostaríamos de ter atingido esta noite, quero agradecer aos famalicenses o sinal inequívoco de apoio à Aliança Democrática e ao seu programa».

Recorde-se que a candidatura da Aliança Democrática, liderada por Sebastião Bugalho, tinha Paulo Cunha em segundo lugar da lista. A AD venceu no concelho de Famalicão, com 38.36 por cento, seguida do PS, com 33.86 por cento. A AD também venceu no distrito de Braga, com 36,19 por cento, com o PS em segundo lugar, com 32.86. A Iniciativa Liberal foi a terceira força mais votada, com 8,68.

No todo nacional, os socialistas, cuja cabeça de lista era Marta Temido, venceram com 32,1% e oito eurodeputados, à frente da Aliança Democrática, que teve 31,1% e sete mandatos.